只要團結就會贏！ 蔡總統「7大路線」堅持不變

2019-03-30 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文尋求連任，有些綠營支持者擔心2020選情受到影響。對此，總統蔡英文今（30日）晚喊話，民進黨總統大選只要團結就會贏，她也透露自己始終堅持不變的7大路線，強調「我都可以承擔。我不怕受傷，但是台灣的主權不能受傷」。

「我知道，大家都很關心2020的局勢，對台灣的未來，也很焦慮。」蔡英文在臉書表示，她想先跟大家分享一件事，民進黨在總統大選的歷史上，團結就會贏，不團結就會輸。「民進黨曾經摔落谷底，但是，因為我們團結，所以我們可以再次贏得人民的信任。」

蔡英文說，她上任以來，政府堅持主權、把經濟變好，做了年金改革、轉型正義、能源轉型、討黨產，還有加強社會安全網。這7大路線，是她始終堅持不變的路線，也是民進黨執政的價值。她說，改革會遇到什麼樣的壓力，她都可以承擔。「我不怕受傷，但是台灣的主權不能受傷。七大路線的堅持，也不能倒退」。

蔡英文說，面對國際情勢的變化，台灣需要一個「最強組合」繼續帶領台灣走在正確的道路上。「方向正確，我們就要有信心；路線正確，我們就要堅持到底。」她也強調，她會繼續拚，讓大家對未來有信心，一起為台灣未來拚到底。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/