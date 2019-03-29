陳建仁PO文宣布讓位 鄭文燦讚：看到政務官所沒有的真誠

2019-03-29 17:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕副總統陳建仁今天在臉書發表公開信，宣階段性任務告一段落，讓蔡賴配有更大的想像空間。對此，桃園市長鄭文燦受訪時說，尊重副總統的想法，按照民進黨制度，總統參選人有權力選擇副手，對民進黨來說，選擇副手會有多方的安排與考量，而從陳建仁身上可以看到別的政務官所沒有的真誠的一面。

鄭文燦說，陳建仁是一個非常虔誠的天主教教徒，也是一個傑出的科學家，過去在防疫工作上有非常傑出的貢獻，擔任副總統3年以來，表現得非常得體，對於蔡英文總統的施政表現也是有所加分，對於陳建仁表示完成階段性的任務，願意不再擔任下一屆副總統候選人，他雖然還沒完整了解陳建仁的想法，但都會尊重。

鄭文燦說，陳建仁是無黨籍的，按照民進黨的制度，總統參選人有權力來選擇副手，對民進黨來說，未來總統參選人選擇副手會有多方的安排與考量，不過他打從心裡面覺得陳建仁很好，從陳建仁身上可以看到別的政務官所沒有的真誠的一面。

記者也問及，前行政院長賴清德哽咽地說不會傷害蔡總統，鄭文燦身為5人小組，未來如何協調整合？鄭文燦說，未來會在初選過程當中要尋找共識，最重要的是讓大選順利，對他而言，台灣走在民主、安全以及更繁榮的道路上，這個是唯一的目標，他希望蔡總統跟賴清德未來在協調過程當中，5人小組都能盡一份心力，讓結果更好。

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