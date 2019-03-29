真瞎！校園疑群聚感染「盧粉」竟罵林佳龍「不見人影」

2019-03-29 11:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市忠明高中發生疑似學生群聚感染現象，引起網友討論，有趣的是，一位「盧粉」在臉書的新聞討論中，大罵台中市前市長林佳龍（現任交通部長）「做的爛」，竟然好幾天不在台中市政府的辦公室，「不見人影，還有資格當市長」，網友反問他是否知道台中市長已換人，他還反嗆是「綠蛆護航」，得知自己鬧笑話後，他趕緊改留言，指現任市長盧秀燕很忙，是「好市長」、「只是普通腹瀉，根本無關緊要，不用小題大作扯到市長」，言論標準前後不一，態度轉變之快，也堪稱是活生生的現形記。

這名蕭姓網友可能是盧秀燕的「盧粉」，他於今天（29日）凌晨，針對忠明高中的疑似群聚感染新聞，在臉書留言質疑，「林佳龍在幹嘛？民進黨市長就是這樣，發生這種事，林佳龍跑不見人影，還有資格當台中市長？」、「林佳龍做的爛是事實，我今天（應為昨天，28日）才打電話到台中市政府，問林佳龍在不在辦公室，已經連續很多天不在了」。

郭姓網友反問這名「盧粉」，是否知道台中市長換人？丁姓網友也懷疑他是「反串」，這位「盧粉」還沒發現自己搞錯，不知道台中市長已於3個多月前換成國民黨籍的盧秀燕，他還大言不慚反擊兩位網友「換什麼人，換你嗎？」，「你們綠蛆就是這樣喜歡護航」。

不過，數分鐘之後，蕭姓網友得知自己鬧笑話，趕緊修改他的留言，「現任台中市長盧秀燕是百姓所選，才剛上任，很忙也是在所難免，況且這也只是普通腹瀉，根本無關緊要，不用小題大作扯到市長」，「台中市長盧秀燕是百姓所選的好市長，更何況這只是普通拉肚子的小事，根本不用這麼大費周章，或扯到市長層級」，前後不一的標準，令人看得咋舌。

網友也針對他態度標準不一貼圖反諷，一件校園疑似群聚感染事件，對前市長林佳龍的態度是「不見人影，還有資格當市長？」，對現任市長盧秀燕卻又變成「無關緊要」、「小事」，「不用小題大作扯到市長」，他可能也自認自己「髮夾彎」難以信眾，不久之後，就把自己的留言討論串刪除。

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