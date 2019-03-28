朱立倫拋兩岸和平宣言 陳明通：也算政治協議

2019-03-28 20:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕前新北市長朱立倫拋出若當選總統，將邀中共總書記習近平在金門會談並發表和平宣言。陸委會主委陳明通今天在例行記者會上表示，這也算政治協議，將受兩岸協議相關修法限制。

行政院院會今通過「兩岸人民關係條例」修正草案，明訂兩岸協商簽署「政治協議」，應經國會雙審議及人民公投，且主權國家地位與自由民主憲政秩序，不得作為協議項目。

陳明通表示，「和平宣言」概念等同「聯合聲明」（joint declaration或joint statement）。「但不論是中英聯合聲明、開羅宣言、波茨坦宣言，在國際法上都是一種國際條約、協議」，從此角度去看，不管叫宣言或是其他名稱，當然是在修法限制的範圍之內。

對於「政治協議」的定義，陳明通表示，自前總統李登輝時期制定兩岸人民關係條例以來，從來沒有加以定義，「一定有他的智慧在」。如何認定非常簡單，最重要就是其中有沒有「一中原則」、「九二共識」。

至於兩岸服貿、租稅或是航約等協議是否屬於政治協議？陳明通解釋，要看協議中有沒有政治意涵，若是純商業協定當然不算政治協議，但如果協議寫著「在一個中國架構之下」，當然算政治協議。

陳明通也強調，根據大法官會議釋字499號解釋，「兩岸政治議題談判可以談，但不是毫無範圍，不能把自己的主權、國家地位拿出來談，不能把自由民主體制拿出來談，這是禁區，碰都不能碰」。

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