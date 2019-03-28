韓冰說話了！韓國瑜選總統？李佳芬選市長？她這樣回…

2019-03-28 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將近，近日外界傳聞國民黨將徵召韓國瑜選總統，甚至還要推其夫人李佳芬補選高雄市長，不過今日兩人的女兒在出席電視電影首映會後，於接受媒體訪問時表示，「這是一個不可能的事情」，並再度強調「我們不是在家天下」。

中天新聞因播太多高雄市長韓國瑜相關報導，遭NCC（國家通訊傳播委員會）重罰100萬元，下令要中天一個月內限期改善。韓國瑜女兒韓冰今（28）日出席中視電視電影《握三下，我愛你》首映會，被媒體問及此事，韓冰對此回應「我自己本身看法是他做這些事情，大家很喜歡看他搶訂單、跟人家聊天、開玩笑，大家如果喜歡看就可以。」

《蘋果日報》報導，針對媒體也詢問到，傳聞國民黨有意徵召韓國瑜選總統，以及李佳芬補選高雄市長，韓冰表示「我們看了就笑一笑，這是一個不可能的事情，我覺得這個東西就是私下開開玩笑、笑一笑大家沒什麼！」

韓冰也提到，韓國瑜很在意「有人真正把它當成一件事」，指這會給外界很不好的觀感，並強調「我們不是在家天下，這是他很在意的，因為是不可能的事情，所以他會覺得說，這種玩笑話就不用再討論了！」

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