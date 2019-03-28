周錫瑋告發小英「內亂罪」 96％網友投票轟「神經病」

2019-03-28 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋，昨天（27日）不滿總統蔡英文訪問帛琉、諾魯及馬紹爾群島等3個友邦時，自稱「台灣總統」，向高等檢察署告發蔡總統涉「內亂罪」。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」舉辦投票，詢問大家對於周錫瑋的舉動有何看法，有高達96％的網友認為是「神經病」。

周錫瑋說，蔡總統今年3月21至28日出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯期間，自稱「台灣總統」，而非中華民國總統；另外，蔡總統於2016年訪問巴拿馬時，也署名台灣總統。周錫瑋認為，蔡總統的舉動已意圖破壞國體、變更國憲，造成全國人民不安，所以告發她涉內亂罪。

對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨晚10點辦理投票，詢問大家對於周錫瑋告發蔡總統有何看法，並以「告得好」與「神經病」選項給網友投票，投票時間為24小時，結果在今晚（28日）10點出爐，共計有3.2萬名網友投票，有高達96％的網友認為此舉是「神經病」，只有4％的網友認為「告得好」。

對此，網友紛紛留言諷刺，「要去掛精神科了吧？病的不輕喔！」、「竟然還有4％87」、「過氣的政客...討知名度」、「最好告成。以後這個判例就可以將一群匪諜關到漏尿了」、「可是馬英九出訪邦交國，也自稱是台灣總統，是不是也犯了外患罪」。

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