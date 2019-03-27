出訪友邦稱台灣總統 蔡英文竟遭周錫瑋告發內亂罪

2019-03-27 15:35

〔記者錢利忠／台北報導〕總統蔡英文率團出訪進行「海洋民主之旅」，陸續訪問帛琉、諾魯，以及馬紹爾群島等3國，藉此宣揚我國以互利互惠之「踏實外交」精神，協助友邦達到「永續發展目標」等理念；不料，竟遭國民黨內總統初選參選人周錫瑋批評，指蔡英文自稱台灣總統，而非中華民國總統，周錫瑋為此今向高等檢察署告發蔡英文涉內亂罪。

周錫瑋今表示，蔡英文身為中華民國總統，她的一言一行必須遵守中華民國憲法，但她一再否認中華民國國號、國體，造成全國人民的不安。

周錫瑋指出，蔡英文於今年3月21至28日出訪位於太平洋的友邦帛琉、諾魯期間，自稱「台灣總統」，而非中華民國總統；另外，蔡英文於2016年訪問巴拿馬時，也署名台灣總統。

周錫瑋說，蔡英文在今年2月14日曾透過臉書指出，相較於過去的中華民國，她更在意的是中華民國台灣的現在與未來。周錫瑋認為蔡英文的舉動，已意圖破壞國體、變更國憲，造成全國人民不安，因此告發蔡英文涉內亂罪。

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