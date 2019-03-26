焦糖哥哥發起「吃辣挺台灣」 苗博雅響應挺英

2019-03-26 12:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選由總統蔡英文對決前行政院長賴清德。時常發表政治時事看法的藝人焦糖哥哥陳嘉行，昨在臉書發起「吃辣挺台灣」活動，力挺辣台妹蔡英文。社民黨唯一一位公職民代、台北市議員苗博雅也在臉書響應，表示現在是台灣主權受到嚴峻威脅的時刻，所以她樂意給予堅定捍衛主權的現任總統蔡英文一些溫暖和支持。

焦糖陳嘉行25日在臉書表示，很多支持蔡英文的朋友都很焦慮，希望能幫助她黨內初選順利過關，可是家裡沒裝市話，有的也怕市調機構不打來，所以網路聲勢很重要。他發起在臉書發一則「吃辣」照片，用最有創意的方式，相挺辣台妹蔡英文總統。

陳嘉行指出，民進黨的支持者很看重年輕人的聲音。年輕人支持小英，代表「台灣的未來支持小英」；而且網路聲勢經常會影響主流媒體的報導方向，而年輕人的爸媽都是看主流媒體來決定支持對象。

被陳嘉行點名的苗博雅，25日也在臉書分享她吃辣味麥脆雞的照片，並表示，國民黨最接近總統大位的韓國瑜，公然二次進入港澳一國二制辦公室。但大多數的民眾依然不知不覺；這是台灣主權受到嚴峻威脅的時刻，所以她樂意接受焦糖的邀請，給予堅定捍衛主權的現任總統一些溫暖和支持。

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