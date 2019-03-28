家長憂私立幼兒園學費補助將取消 議員籲中市府提配套

2019-03-28 21:33

〔記者張菁雅／台中報導〕「托育一條龍」變成「托育一場空」？台中市議員張耀中最近頻頻接獲家長反映，指自今年8月起，原2至4歲幼兒送托私立幼兒園，每年學費補助3萬元將喊卡，私立幼兒園已公告將恢復原價收費，家長大喊吃不消，並質疑新制上路，看不到準公共化托育服務，經濟負擔反而變重，希望市府能延續原有政策。

張耀中說，行政院去年核定少子女化對策計畫，拍定幼兒就讀公立幼兒園免學費，就讀準公共幼兒園者，家長每月僅需負擔4500元，看似小確幸，但截至目前為止，願意參與準公托的業者為零，非營利幼兒園的進度也牛步化，已實施數年的「托育一條龍」政策卻因為要實施準公共化幼托，將取消每學年3萬元的學費補助。

張耀中指出，雖然新制也發放育兒津貼1個月2500元，1年補助費用合計也是3萬元，但受限新制有排富政策，幼兒園估計超過1/3學童將無法得到補助，變成有補助卻用不到，家長陷入「雙頭空」的狀態，期盼市府能研議配套措施，讓家長安心。

教育局則澄清，「托育一條龍」政策並非取消，而是轉銜中央補助新制，中央補助優於地方者，適用中央制度，中市補助若優於中央，則適用中市規定。其中，送托私立幼兒園部分，市府原補助家長每月2500元，實施準公共化機制後，家長負擔每月只要4500元，剩餘差額由政府支付給幼兒園，家長負擔減少，若就讀非準公共化幼兒園，仍有每月2500元補助，每年3萬元補助，不會少一毛錢。

教育局也說，台中市配合中央於8月1日起實施準公共化機制，教育部尚未公布申請相關配套措施，所以目前尚未有業者加入，但市府已積極宣導私立幼兒園加入準公共化幼兒園行列。另外，中央新制的排富條款為綜所稅稅率20％以上之父母，估計佔家長人數在2％以內，且因中央新制被排富者，規劃由市府補助，福利不打折，請家長放心。

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