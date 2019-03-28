韓國瑜返台 獨派撕碎五星旗抗議 媒體竟稱是「國旗」

2019-03-28 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（28）日中午結束出訪行程返抵小港機場，約千名韓粉前往接機，獨派團體則高舉「剿匪」旗幟表達不滿，「FETN–蠻番島嶼社」成員郭潤庭揮撒撕毀的五星旗抗議，但媒體卻報導她是撕毀「國旗」，讓她感到很不滿。

韓國瑜一抵達小港機場後，韓粉們便拉開「選總統、救台灣」布條來迎接他返台，另外也有少數獨派人士拿著「剿匪」旗幟反制。綜合媒體報導，其中獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員、228潑漆妹郭潤庭則在機場側門，拿出撕毀的五星旗撒滿地，讓韓粉們很不滿，一名男子就從後方推了她一下，獨派團體成員隨即將這名男子推倒，所幸警方以人牆阻隔兩方人馬，衝突才沒有進一步擴大。

對此，郭潤庭稍早在臉書表示，她撕毀的是中國五星旗，但媒體卻報導她撕毀的是「國旗」，難道媒體心中的國旗是五星旗嗎？她更酸說，不知道撕毀五星旗會被用刑法第160條處罰，還是刑法第118條處罰。

她也補充，「刑法第160條 意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金；第118條意圖侮辱外國，而公然損壞除去或污辱外國之國旗、國章者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/