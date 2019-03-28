韓國瑜返台 韓粉機場接機與獨派人士爆衝突

2019-03-28 14:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天中午結束出訪行程返抵小港機場，約千名韓粉前往接機，獨派人士則在現場高舉「剿匪」旗幟表達不滿，更在韓離去時大罵「賣台賊」，雙方爆發短暫推擠衝突，所幸警方強勢將雙方人馬隔離，未釀成重大衝突。

約千名韓粉今天中午將小港機場擠得水洩不通，他們拉開「選總統、救台灣」布條迎接韓國瑜返台，同時也有少數獨派人士拿著「剿匪」旗幟反制，雙方壁壘分明，警方不敢大意出動大批人力戒備。

針對陸委會研擬罰款50萬元，韓國瑜受訪指出，訪中國期間所有團員都是集體行動，他也知道民進黨最近一直修理、批判他，韓國瑜反問，高雄市長如何賣台?他說只是到中聯辦吃頓飯，還有市府官員、市議員隨行，如何賣台？怎麼有權利賣台？這已被無限放大，非常無聊。

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