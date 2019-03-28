布拉格市長會柯文哲 交流智慧城市

2019-03-28 12:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今在台北市政府接待布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib），雙方不僅互贈市徽，柯還頒發「台北市榮譽市民狀」給賀瑞普，另外又送了特製的鉛字印章；賀瑞普送上布拉格的攝影集，邀柯未來若有機會可以到布拉格市參訪。

賀吉普和柯一樣具醫學背景，2005年曾到長庚醫院當國際交換生，時隔14年後再度來訪，自稱「台灣迷」的他在致詞時表示，雖然台北改變了很多，但依舊非常的熱情、友善，未來希望台北和布拉格的關係往上升級，不只是夥伴關係，也希望能成為姊妹市。

柯文哲致詞笑說，沒想到賀吉普市長會提到野柳和鶯歌，相信他這次一定會把握機會在台灣多多旅遊；賀吉普市長積極推動智慧城市，從政的工作和智慧醫療相關，這次來台北參觀智慧城市展，應該會對台北推動智慧醫療、智慧路燈、智慧交通等非常感興趣。

此次和賀吉普同行的包括其所屬政黨（海盜黨）的副主席，現任國會議員米哈樂（Jakub Michalek）、布拉格市議員兼海盜黨黨鞭柯索娃（Michaela Krausova）、市議員兼創新暨智慧城市委員會主席白拉內（Jaromir Beranek）及市政府官員共八人。

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