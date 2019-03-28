行政院通過酒駕最重判死 蔡碧仲：國際公約無置喙餘地

2019-03-28 12:23

〔記者謝君臨／台北報導〕針對酒駕刑事責任，行政院院會今早通過最重仍可判死刑的版本，不過前提是要符合刑法13條中，有殺人故意或未必殺人故意的情況；對此，法務部政務次長蔡碧仲今表示，未來大家一看就知道、法院可以判斷的，且符合刑法13條的情況，本來就可以判死刑，這是我們既有的死刑規範，國際公約也無置喙餘地。

立院司委會今併案審查「刑法第185條之3條文修正草案」，邀請法務部次長蔡碧仲、司法院副秘書長葉麗霞等官員報告並備質詢；而在席間，政院也通過酒駕刑責最終版本，條文明定，酒駕致人於死，若情節重大，有故意殺人事實，可比照刑法殺人罪，最重可判死刑，未來將送立院審議。

民進黨立委何欣純質詢時，認為政院版本最重死刑的條件，與外界所認為的有落差，請蔡碧仲解釋。

蔡碧仲說，法務部於2月27日提出酒駕最重可判死刑的草案，而後送行政院審議，政院在3月11日、3月22日邀集相關部會與學者專家共同審議，有學者認為，死刑不符罪刑比例原則，也違反「兩公約」，而今天政院版出爐，最重仍可判死刑。

蔡碧仲指出，最近有一名檢察官偵辦酒駕案件，認為被告的行為有故意殺人或未必故意殺人，因此依殺人罪起訴被告，並具體求處死刑；「蘇院長（蘇貞昌）說這種行為等同殺人，跟我之前說的形同殺人，都是一樣」。

蔡碧仲表示，也就是說，未來大家一看就知道、法院可以判斷，且符合刑法13條的故意或未必故意情況，本來就可以判死刑，這是我們既有的死刑規範，國際公約也沒有置喙的餘地。

刑法13條規定，行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/