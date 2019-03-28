韓國瑜說高雄以前貧賤 議員痛批「你才貧賤」

2019-03-28 07:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在廈門提及，高雄人以前賺不到錢、笑不出來，「貧賤夫妻百事哀，如何笑得出來呢？」，遭議員狂批「你才貧賤，你全家都貧賤！」

韓國瑜昨晚接受廈門台商協會晚宴招待，致詞時自誇他上任高雄市長3個月來，最有感的就是高雄市民出現光榮感，以前高雄因經濟不好、賺不到錢，他上任後庶民經濟開始活絡，各行各業都感到欣欣向榮。

韓國瑜還說，高雄人本來就是全台最熱情，只是以前賺不到錢、笑不出來，還說「貧賤夫妻百事哀，如何笑得出來呢？」

分析韓國瑜這番話，其實與他選前主軸高雄「又老又窮」有異曲同工之妙，誤導外地人以為陳菊主政的高雄市，簡直比第三世界國家還慘。對此，民進黨議員高閔琳在臉書批說：「高雄人貧賤？」「你才貧賤，你全家都貧賤！」

高閔琳表示，2009年高雄主辦世界運動會時，全世界看到台灣、看到高雄；我們高雄人都好光榮、為這座城市感到驕傲；不知道那個時候韓市長在哪裡？還在又老又窮？

高閔琳揶揄說，不知道偉哉救苦救難宇宙的救星韓國瑜市長，是不是當時就是剛好在2009年那時，在北京大學的光華學院讀書，然後聽說沒唸完？不知道「眷村子弟」、「國民黨員」韓國瑜市長，是不是就是在北京的那段期間被中共吸收滿腦共產黨的思想和語言，認識了無數中共各地高幹和御用學者；所以由藍轉紅呢？

高閔琳強調：「如果本身就是紅的，哪裡還需要人家抹？」絕口不提中華民國、滿嘴支持一國兩制，這就是中共的信徒，這就是共匪的同路人！這就是出賣中華民國和台灣！

議員邱俊憲也在臉書分享該影片，並說：看看咱韓市長出門在外，是怎麼說咱高雄的，不評論，大家自己看看⋯。

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