「現在不說怕來不及說」 台灣女留學生在北京發出警告

2019-03-27 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪中國行程將於明（28）日落幕，1名人在北京讀書的台灣女留學生，在臉書發表的1篇文章受到國內人士關注，她表示，「現在不說，怕來不及說」，希望大家能夠認清中國共產黨的真面目。

許姓女留學生在臉書上寫道，「是我對自己的認定也是中國官方給我的感受」，中國當局用嘴巴說兩岸一家親、回歸祖國等官話，實際上「他們根本不了解你」，台灣對他們來說只是他們認定的1塊中國土地，但對台灣相關的認知，在中國得到的答案永遠是「聽說美食很多，很想去」，但真的到過台灣、了解台灣的官方說法寥寥可數。

留學生指出，「官方依然像對待異族般對待你」，當地許多服務申請均採實名制，對於台港澳學生相當不便，「我並非不是人，而是不是他們的人」，對方嘴巴上想要台灣回歸，「實際上根本不了解也不包容你，更不尊重你的聲音，這就是中國真正對港澳台人的方式」，「看看港澳、圖博（西藏）跟東突（新疆）吧」。

中國經濟是謊言 別想靠統一撐起台灣

留學生指出，中國即將面臨的經濟困境，「比日本1980經濟泡沫化更嚴重」，中美貿易戰之下官方不斷濫印比美方多過4倍的鈔票，炒熱房地產跟影視產業，但民間人士完全分配不到官方專屬的利益，單是去年中小企業就倒閉500萬家，大公司更「瘋狂裁員，裁了二至三成」、「在中國，共產黨就是天」。

留學生表示，現在看到「某韓姓市長跑去港澳賣台後」，有感而發因此寫出整篇文章，她認為，「2018高雄人可以傻一次」，但是「2020台灣人再傻，你連說話的權利都沒有了」，她也表示自己至本月26日人身均安，「不會被抓走，大家放心」，但是這些話「現在不說，怕來不及說」。

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