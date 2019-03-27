韓國瑜訪中踩紅線恐挨罰 盧秀燕：不利台灣拚經濟

2019-03-27 19:04

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕今天台中市模範兒童表揚大會受訪指出，高雄市長韓國瑜出訪港澳行為了拚經濟，如果說民進黨中央不會拚經濟，別人拚經濟的時候卻特別阻擋，然後民進黨中央又無法國際化，都鎖住自己，失去中國市場真的很可惜。

媒體詢問，韓國瑜出訪港澳行與中聯辦的官員會面，還與國台辦主任劉結一見面，陸委會表示，如果違反《兩岸人民關係條例》要進行開罰。盧秀燕說，韓市長出訪是為了拚經濟，難道要坐以待斃嗎？要好好思考如何帶領國家往富強道路上走，怎麼讓經濟更好、怎麼讓人民過好日子，如果外交國家越來越多，大家都鎖住自己，然後又失去中國市場真的很可惜。

媒體詢問盧秀燕，她1月去過香港，若中央要修改港澳條例來限制縣市長到港澳的行為一事。盧秀燕說，努力的人要得到肯定，要得到獎賞、得到協助，如果反而拚經濟的人受到處罰，那就會有寒蟬效應，也不利台灣經濟發展，不利台灣走出去，中國是這麼大的市場，如果丟掉中國市場，然後又沒進入其他國際市場，台灣要怎麼辦呢？經濟越來越不好、國際環境越來越困難、兩岸關係越來越緊張，這些都不是對台灣好的方向。

外傳國民黨內徵召韓國瑜，李佳芬選高雄市長，盧秀燕則說，韓市長是相當有分寸的人，如果一個人能夠為國家、為家鄉、為人民服務，也因此就不會有裙帶的觀念，所以有這種想法的人就到此為止，就好好想怎麼帶領台灣。

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