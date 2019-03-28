獨家》柯P剛批文官制度敗壞 市府就亂調事務官職務

2019-03-28 00:21

〔記者楊心慧、沈佩瑤、蔡亞樺、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲上個月才感嘆，台灣文官制度遭嚴重破壞，導致台灣經濟力轉弱，稱文官都在看長官臉色，視法治和專業為無物，沒想到如今柯小內閣又要異動，竟將兩個常任事務官台北市文化局副局長李麗珠、台北市觀傳局副局長互調，兩人從未踏足對方領域，此異動讓底下的人都感到匪夷所思。

記者昨一早前往李麗珠辦公室，看到辦公室滿是箱子，呈現「搬家」情景。據了解，台北市文化局副局長李麗珠、台北市觀傳局副局長陳譽馨確定互調職位，李麗珠在文化局2000年成立之初就在文化局，至今19年，陳譽馨從觀傳局尚未改制前，仍是新聞處時就在了，至今20年，如今卻被高層調動至從未踏足的領域。

市府高層表示，陳譽馨到文化局後將負責督導文資的業務，原督導文資的副局長田瑋則負責李麗珠原業務文化活動的部分，兩人對未來接手的職務都不熟悉，尤其陳未來將接管文資，她根本沒有相關經驗，連自己都很怕。

本報上個月獨家報導，擔任台北市文化局副局長3年9個月的田瑋，因台灣大學的紹興社區開發案得罪台大，為此台大還透過各種管道向市府高層放話、施壓，要求市府高層撤換田瑋。

原市府高層打算在春節過後處理田瑋，未料消息曝光後，市府高層有所顧忌，加上李麗珠處理「艋舺龍山文創B2」店家時，評鑑過程爆黑箱，讓外界頗有怨言，但高層為掩人耳目，只好將陳譽馨拖下水，把田瑋負責的文資交給陳接手，檯面上沒動到田瑋職務，實際上田瑋已不負責文資相關業務，解決台大的心頭大患。

據了解，北市人事處為此還大費周章，由於陳譽馨僅能調文化局行政職，李麗珠資歷無法直接調觀傳局，為了進行此人事，北市府高層先將李麗珠和田瑋的督導業務互調，再把陳譽馨換到文化局，明顯為安排職務刻意操作。

局長皆非專業出身 副手換人引發基層恐慌

更讓外界質疑的是文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆都非專業出身，應要有專業的副局長從旁協助，尤其蔡宗雄先前多次被媒體問文化局相關業務都跳針避答，此次調職兩局的基層人員皆人心惶惶，深怕副局長不熟業務，局處未來發展堪憂。

曾任北市觀傳局主秘的國民黨北市議員游淑慧表示，市府無論出於政治考量或利益團體壓力，怎能不管專業，副局長的調動應來自市長，柯也並未說明兩人不適任的理由，過去四年，觀傳局換了三任局長，陳譽馨一直撐大局，甚至一度傳出將升任局長，既然是被認可能夠當局長的人，卻被調去主管跟其專業跟經歷不相關的業務，加上文資團體對官僚體系需長久培養信任感，臨時換人溝通一定會出問題。

文資團體憂心，柯市府任內已有很多文資慘遭毒手，蔡宗雄對文資又不了解，如今又換個不適任的人任副局長督導文資，實在不敢想像。

人事處表示，兩人原本的職系確實不同，一個是新聞行政、一個是文化行政，但經過調整後，即可互換，此事也有報請報銓敘部。身兼發言人的台北市觀光傳播局長劉奕霆回應，市長認為文化局跟觀傳局在很多業務性質上，本來就有很多相同的地方，因此希望藉此讓兩局有更密切的合作和交流。

李麗珠表示，平常心面對，在市府輪調很正常，覺得應多學一點，文化和觀光本來就很密切，自己抱持多學習、多歷練的心情；但對於被調職的相關細節，李不願多談。田瑋表示，自己文化局科室都督導過，對此沒意見，聽從長官安排。

「被告知」調動職位的陳譽馨昨忙著打包收拾，她低調說，就是職位輪調而已，市府高層裡面有人覺得觀傳局、文化局業務彼此相關，可以多些交流，因此將她與文化局副局長互換，她也可以多些歷練，人事派令在今日生效，明日她要到文化局上班。

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