綠委批國民黨初選沒照制度走 藍委大笑：我們還沒有制度！

2019-03-28 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將近，國、民兩黨也為黨內初選忙翻天。昨天（27日）播出的政論節目聊到這個議題時，國民黨立委王育敏認為，「民進黨會廝殺得滿慘烈的」，民進黨立委蔡易餘則回嗆，「國民黨沒照制度走」，結果王育敏馬上笑回，「不要說我們沒有照制度走，我們還沒有公布」！

《年代新聞》昨天播出的政論節目「新聞面對面」中，提到了國、民兩黨對於總統初選的看法。王育敏認為，總統蔡英文與前行政院長賴清德競爭激烈，「民進黨會廝殺得滿慘烈的」，對此，蔡易餘則認為，王育敏把國民黨的制度講得很漂亮，「但不要忘了，現在國民黨是沒有照制度走」，認為國民黨為了徵召高雄市長韓國瑜參選總統，提出各種制度，讓外人霧裡看花。

沒想到，王育敏立刻說，「我們制度還沒有公布，怎麼沒有照制度走？」接著自己也不小心笑場，又笑著說，「不要說我們沒有照制度走，我們還沒有公布」，當場讓主持人與現場來賓統統笑翻，也讓蔡易餘笑稱，「好，OK，我尊重你的說法」。

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