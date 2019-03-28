一日雙腫！朱立倫辦新投票 再遭韓粉打臉投反對票

2019-03-28 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨朱立倫26日在臉書上建立投票活動，詢問網友對於舉辦「金門會談」的看法，不料得到77％反對票，他27日再度發起投票，詢問推動金門、廈門生活圈的意見，再度被73％網友打臉，當中還有韓粉留言，「還是韓總實在，不要一直談政治好嗎？」，被笑稱「一日雙腫」。

朱立倫26日建立為期24小時的臉書投票活動，題目為「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」吸引10萬名網友投票，當中有7.7萬名網友投下反對票，僅3.3萬名網友贊成他的總統意見，網友認為朱立倫此舉是「凍死在同溫層」。

對此，朱立倫27日再度發起投票，但改成為期7天的投票活動，題目是「朱立倫當總統，推動『雙門（金門、廈門）生活圈，金廈大橋鐵路化』，請問你贊成嗎？」還自嘲「打臉投票第二彈，歡迎反對的朋友來灌票」，截至27日晚上10點27分，已有3.9萬名網友投票。

最新投票結果是「73％不贊成」、「27％贊成」，消息傳入批踢踢實業坊後引發鄉民們熱議，他們紛紛留言指出「笑死，鞭屍第二次」、「還有人關心他？不是韓國瑜要選總統了嗎」、「看到朱現在這樣真的蠻可憐的，曾經的共主現在......」、「想起他曾被包裝成KMT儲君的寵兒」、「反對他就是灌票，北七」、「現在是要換搞笑路線嗎」。

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