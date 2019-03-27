韓國瑜率團訪廈門南普陀寺 法師贈字「心安事隆」

2019-03-27 19:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今率團前往廈門南普陀寺、廈門大學參訪，並與廈門台商座談，南普陀寺則悟法師引領韓國瑜一行人向觀音菩薩上香祈福，並贈上親手題字「心安事隆」，法師也對韓國瑜送上祝福，「心安，家庭就安、社會就安、國家就安、天下亦安，政業就興隆了」。

南普陀寺規模宏大，由法師帶領一行人參觀大雄寶殿、玉佛寶殿、藏經閣、佛學院教室及南普陀中醫院，韓國瑜一路用心傾聽、雙掌合十，也向菩薩祈祝高雄人民平安發財，隨後參訪團前往廈門大學，由廈門大學張榮校長率各研究所所長及台灣研究院副院長等參與座談。

韓國瑜表示，很高興聽到高雄中山大學、廣州中山大學、廈門大學三校定期舉辦「山海論壇」，未來除希望高教交流持續，也期待透過舉辦學術論壇、運動賽事，像海峽論壇、馬拉松等活動，拉近城市交流，他說高雄也有空中大學，未來可以進行學生交流學習，擴大城市交流層級。

韓國瑜也率團與廈門台商協會舉行座談，他表示，上任以來帶領公務團隊轉型，希望從管理型政府轉變為服務型政府，與各行各業結交好友、消除投資障礙，打造友善投資環境，他同時呼籲廈門台商多投資高雄。

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