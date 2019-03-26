韓國瑜稱不考慮2020 駁斥「李佳芬補選高雄市長」說

2019-03-26 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜率團訪中，今稍早在聯訪中面對媒體提問時，韓國瑜表示「2020不在我考量之內」；對於外界謠傳若韓當選總統，將推派其夫人李佳芬補選高雄市長，韓國瑜更嚴正駁斥「絕對不可能」！

韓國瑜今日中午前往廈門，在簽約儀式會後媒體說明會上，有媒體提問「國民黨內很多人對您非常關注，最近朱立倫也有一些動作，表示如果當選了，可能要在金門簽所謂的兩岸和平協議，您怎麼樣看待國民黨現在需不需要這樣子的兩岸和平協議，有沒有這個必要性」？

對此，韓國瑜回應，「兩岸和平協議現在根本不在我的考量之內嘛」！他表示，「前天就已經講過，2020參選總統，都不在我的考量之內，怎麼會去談那個呢？而且我現在人站在這裡，我們一群人站在這裡，我們所有的，就是把高雄經濟衝起來」。韓國瑜表示，人一定要有立足點，才有出頭天，「自己的根都沒做好，想那邊做什麼呢」？

對於外界傳聞若韓國瑜當選總統，國民黨要推派他的夫人李佳芬補選高雄市長，韓國瑜則嚴正否認，表示李佳芬「絕對不可能，任何情況都不可能」參選，更認為這種說法是對他們的惡劣中傷，非常惡劣。

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