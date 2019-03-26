敦睦艦隊環島航訓遇11級風浪 官兵頂住喊：戰力強！

2019-03-26 19:12

〔記者羅添斌／台北報導〕108年敦睦遠航訓練支隊目前正在國內環島航訓中，敦睦艦隊日前在自台中港航向基隆港途中，遭逢最高陣風達11級的惡劣海象，部分官兵有些暈吐，但都能頂得住、堅守崗位，官兵今天還高喊：「敦睦艦隊戰力強！」等口號，為4月即將啟航的國外航訓加油打氣。

108年訓練支隊是由油彈補給艦磐石號，康定級軍艦武昌號，以及成功級軍艦田單號等三艘軍艦組成，剛結束在基隆的開放參觀活動，接著將在蘇澳及花蓮開放參觀，預計4月中旬就要啟航到友邦國家訪問。

軍友社理事長李棟樑今天率團慰訪訓練支隊官兵，支隊指揮官王國強少將指出，近日環島航訓，自台中港航向基隆港途中，遭逢最高陣風達11級的海象，官兵、學生仍舊頂住大浪堅守崗位，足證「沒有惡劣海象，訓練不出好的水手」。

李棟樑除了向官兵致贈禮品，表達關懷慰問之意，也期望支隊所有弟兄姐妹，都能感受到國人的殷切期望與肯定，代表國家、代表國軍，順利完成敦睦邦誼的任務。

李棟樑也向官兵們預約，等到敦睦遠航任務結束，返回左營軍港時，會在左營碼頭歡迎他們，表達全國人民的支持及肯定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/