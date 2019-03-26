柯文哲自嘲「被邊缘化」 拷秋勤：咎由自取

2019-03-26 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪南太平洋友邦、高雄市長韓國瑜訪中行程惹議，讓台北市長柯文哲坦言，自己訪美行幾乎被邊緣化。對此，樂團拷秋勤今天（26日）稍早在臉書表示，「你不是『被』邊緣化，而是背叛太多過去支持你的夥伴，咎由自取而已。」

拷秋勤指出多項讓柯文哲「失去友軍」的原因，包括文資和護樹政策跳票、罵吳音寧、反同、對槓滅火器、說台女不化妝上街嚇人、聲援江宜樺、凱道原民被驅離、稱兩岸同文同種、力挺婦聯會、不停針對民進黨、粉絲跑去鬧呱吉、為大巨蛋攆走林洲民、說以色列人被屠殺是宣傳，這些行為舉止，讓環保人士、社運、農運、同運、原運、太陽花世代、女權人士、轉型正義人士、綠營支持者、網紅族群、台派、知識份子等各群體中原本支持柯文哲的人，都紛紛失望離開。

拷秋勤表示，一切都是柯文哲自己的選擇，「拋棄自己的夥伴，背離素人參政的初衷，捨棄做人最基本的格調，為的就是迎合。」不過，他接著提到：「但聰明如你，居然沒料到，就算你這麼做，藍營支持者還是不鳥你，可憐啊。」

此文一出，引起網友熱議，「背離全部進步價值，舔又舔不贏KMT，真不知道誰還會買單柯文哲」、「跟我韓總上帝比媚共？不自量力」、「柯的致命傷就是永遠永遠不會自我檢討」、「我也覺得自找的，曾經是柯粉還捐過政治獻金的路過」。

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