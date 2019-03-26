林明溱赴中獲9億訂單 議員憂：中國說變就變

2019-03-26 18:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕拚經濟瘋「韓」流？南投縣長林明溱本月21日訪問中國，比高雄市長韓國瑜還早一天出訪，但都主打促進兩岸經貿交流，拜會了國台辦主任劉結一，連日也對外宣布成績，累計中國對南投採購訂單金額已逾9億元，林明溱還希望中國每年至少協助送70萬名遊客到南投旅遊；對此，民進黨南投縣議員陳昭煜憂心表示，南投農產、觀光恐過度依賴中國，尤其中國說變就變，屆時恐來不及因應，縣府應審慎面對。

陳昭煜說，歷史可做借鏡，大家都憂心台灣是否會變成下一個香港？各界對拚經濟都樂觀其成，但絕對要守護台灣主權，若經貿過度傾向中國，不利產業長遠發展，呼籲林明溱別把希望全都放在中國，一旦中方說變就變，恐來不及因應。

另外，每年爭取大量中客到南投旅遊，是否會重蹈馬政府時期的覆轍，過去中客低價團浮濫削價，消費力道有限，爆量人潮還造成旅遊品質下滑，種種問題可有解決之道？盼縣府審慎因應，並多開展中國以外的海外市場，勿把雞蛋都放在同一籃子裡，以免劣幣驅逐良幣。

南投副縣長陳正昇回應，南投與中國的經貿交流，應不至於出現如此嚴重的後果，由於彼此洽簽的訂單，還需與對岸長期經營，不論農產品或是遊客量，都是陸陸續續進來，不會一下子就爆量，赴中訪問也是要解決關稅、通路問題，並簡化貿易流程，才有助新鮮農產運銷，此外，縣府近年也有針對星、泰、越等國做南投觀光推展，對於行銷南投，縣府的做法是相對務實的。

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