陳菊為何提告名嘴？懶人包分11題解答

2019-03-26 14:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊針對不實指控提告名嘴，幕僚整理出「名嘴抹黑陳菊之事實澄清」懶人包，分11題解答陳菊提告的理由、同時對不實指控也做出回應。

Q1.為什麼陳菊秘書長要提告？

A. 半個月內，張友驊、吳子嘉、謝寒冰3位名嘴在中天新聞龍捲風和東森關鍵時刻抹黑了陳菊300分鐘 （扣除廣告 一集約100分鐘），不實言論還會透過電視台、社群網站傳播。

這不是只造謠一次，而是以毀滅人格為目標；沒有查證， 透過網路新聞、社群網絡一條龍傳播。

Q2.總統府秘書長告名嘴，觀感不好？

A. 陳菊並不是唯一提告名嘴的總統府官員，曾永權、馬英 九任內為了捍衛名譽都告過。

•曾永權（馬英九任內總統府秘書長）：2012年提告壹週刊、 陳東豪和黃光芹。

•馬英九：任內告過陳敏鳳（2015/01/28）、吳子嘉（2014 頂新黑錢）、周玉蔻（2014頂新2億政治獻金）。

Q3.吳子嘉：軌道還沒蓋好，車廂就先進來，因為陳菊有拿回扣？

A. 工程完全按照契約走，韓國瑜找的捷運局長 范揚材也說沒問題，難道要等軌道蓋好才發現列 車還在西班牙？

Q4. 吳子嘉：輕軌「不是公開招標」？

A. 輕軌一、二階都是「公開招標」， 上網查的到。

Q5. 吳子嘉：氣爆代位求償， 受災戶拿不到錢

A. 高雄氣爆2014年8月發生，代位求償計畫五個月內 發出第一筆賠償、八個月內九成受災民眾都已獲得賠償。

• 八仙塵爆、花蓮地震、台南地震都在訴訟中尚無結果

• 只有高雄氣爆災民「善款慰助金」以及「法律賠償金 （代位求償）」兩者都已經拿到了！

Q6.陳菊將代位求償案件委託給許銘春？

Ａ. 此謠言國民黨立委陳宜民在去年不經查證 之下抹黑，已經栽了個跟頭，向許銘春正式 道歉，吳子嘉還用相同招數汙衊陳菊跟許銘 春，可見空口說白話！

Q7.氣爆時律師為了多拿錢 騙災民接受代位求償？

A. 善款委員會因不忍災民兩面奔波才安排律 師公會推薦一對一法律服務，律師也不可能 誘導或說服災民走代位求償，最終，罹難者 家屬與重傷者沒有走代位求償，而是以三方 協議達成和解。

Q8.陳菊都是先去看車廂回國再簽約，影射綁標及官商勾結！

A.時間順序錯亂，一張圖打臉。

決標時間 簽約時間 陳菊市長 出國參訪

輕軌一階 102年1月14日 102年1月30日 102年4月

輕軌二階 105年8月11日 105年9月9日 106年4月

Q9.三個市政顧問承包市府所有工程，施工一條龍偷工減料造成暴雨後路面 坑洞？ A. 網路謠言，所謂的三家營造廠： 安暉營造、一功營造、隆大營造，在陳菊任 內12年只各拿過1件案子，而且都是經過公開 招標評選，請問怎麼全包？

Q10. 張友驊：新潮流南部有招待所？ 喬事經過菊姐，張本人還去過兩次？

A. 張友驊自己說去過招待所兩次，請他在法庭上說明在哪 裡。

A. 說謊不打草稿！沒有所謂的招待所，更沒 有所謂的「董事長夫人」。 Q11. 張友驊：有國營事業董事長夫人為菊姐學 日本料理？

Q11. 張友驊、謝寒冰說，陳菊市長官邸冷氣 2個月12萬，浪費公帑？

A.早期電費把副市長官邸、警衛維安室、周圍巷道 照明合併掛在市長官邸，著手改善後電費已下降， 2011年、2019年已經澄清過兩次！

A. 不是蚊帳，是水溝細網

不是只有市長官邸，是整個行政區（苓雅區） 做到一半。

國民黨議員當時也抹黑，當地里長馬上出 面澄清打臉藍議員

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