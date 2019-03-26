花媽怒了！1月抹黑她300分鐘 陳菊決定告東森、中天名嘴

2019-03-26 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統府秘書長陳菊不滿特定媒體、名嘴、部分政治人物持續人身攻擊、抹黑造謠，決定委託律師提告。

陳菊今（26日）在臉書表示：「特定媒體、所謂名嘴及政治人物從去年底大選前就開始對我個人極盡汙衊、甚至不堪入耳的人身攻擊，選後更是變本加厲、鋪天蓋地的抹黑造謠」，據律師提供資料顯示，1月15日到31日《東森》及《中天》的談話節目就抹黑她近300分鐘，甚至有一集足足說了40分鐘，等於節目有一半時間在攻擊她。

陳菊痛批，這是一個有系統性、組織性的毀滅個人人格與名譽的手段，強調是「近年來台灣媒體最黑暗的時刻。」

對於媒體時常充斥著抹黑、造謠、汙衊言論，並透過網路密集而大量的散播，除讓社會大眾陷入無從得知事實、無從判斷真實為何的危險境地，更是一項國家社會的嚴重危機；陳菊嘆不惜犧牲個人的人身自由挑戰威權，而換來的自由社會，居然成為這個樣子，「這是從事民主運動超過四十年的我最不願、也最不想看到的結果」。

陳菊強調，未來縱使勝訴，其個人的名譽也難以回復，因為那些抹黑資訊仍然會在網路、在耳語、在每個角落，「但我還是得去做，這是我個人對於面臨崩解的民主政治，以及身陷危機而不自知的台灣社會，所應該採取的必要行動。」

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