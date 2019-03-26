陳致中轟韓國瑜「如假包換的共產黨」 表面賣菜實際賣台

2019-03-26 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問中國，昨日與國台辦主任劉結一會面，並強調「九二共識是兩岸關係定海神針」，高雄市議員陳致中今日表示，貫徹九二共識就是貫徹一國兩制，呼籲大家別被韓國瑜欺騙，「他好像非常誠懇，其實包藏禍心，好像不是傳統KMT，其實是如假包換的共產黨」。

陳致中今日在臉書上指出，全世界都知道共產黨的九二共識，實質內容就是一中原則、一國兩制，絕對不是國民黨在台灣講一中各表這一套，當北京說要貫徹九二共識，就等於是要貫徹一國兩制，韓國瑜不可能天真的不知敏感度及嚴重性。

陳致中說，韓國瑜明知卻心甘情願作統戰大戲的看板演員，配合國台辦營造出「一國兩制、百姓喜迎、歡欣鼓舞、一家親樂融融」的氛圍或假象，還不負責任、不可一世、志得意滿地以簽X億的訂單來轉移焦點，嗆聲台灣社會各界、香港民主派對此事是否傷害台灣國家主權的關切，傷害了許多台灣人良善的心。

對於韓國瑜在與劉結一會談後，提及國父孫中山創立中華民國，自己是孫先生信徒，陳致中則批評道：「劉結一離開了，韓國瑜才敢搬出中華民國自嗨一下，那是要說給誰聽呀！有種在劉面前講，九二共識的一中是中華民國，我就肯定你。」

陳致中說，他相信會有愈來愈多的高雄市民和全國人民了解根本被韓國瑜騙了，「他好像非常誠懇，其實包藏禍心，好像不是傳統KMT，其實是如假包換的共產黨，形式上當高雄市長，但他無心市政問題，一直在搞中央政治事務（想選總統之心路人皆知），表面上賣農漁產品，實際上是賣國家賣台灣。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/