綠黨民調：韓國瑜18.5％、蔡英文15.9％、賴清德10.2％

2019-03-26 12:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選開打，由前行政院長賴清德對上蔡英文總統。綠黨今天召開記者會，根據綠黨民調，在不提示的狀況下，國民黨籍的高雄市長韓國瑜支持度18.5%；蔡英文15.9%；10.2%支持賴清德；柯文哲8.6%。不過在對比式民調中，蔡英文落後韓國瑜7.3%，賴清德落後韓國瑜6％，蔡賴兩人實力差不多。

綠黨前召集人、綠黨桃園市議員王浩宇表示，他最近都在打韓國瑜，他們也很關心到底誰可以代表綠營擊敗韓國瑜，最近藍綠都有紛紛有做民調，訊息很多，因此特別公佈綠黨長期做的民調數字。

王浩宇表示，根據民調結果，在不提示的狀況下，韓國瑜18.5%；蔡英文15.9%；10.2%支持賴清德；柯文哲8.6%；朱立倫6%；王金平1.7%；吳敦義0.4％。

其中，民進黨的支持者中，有47.7％優先支持蔡英文，20.2%優先支持賴清德。國民黨支持者有43.2%優先支持韓國瑜；15.7%優先支持朱立倫。

在對比式民調中，蔡英文落後韓國瑜7.3%，賴清德落後韓國瑜6％，兩人實力差不多。

綠黨新聞稿指出，考慮到賴清德出線，中間換人引發的政治大地震，對民進黨來說，蔡英文出線對民進黨未來的選情有利，如果賴清德實力沒有超出蔡英文一大截，實在看不出民進黨非得由賴出馬的必要性。

王浩宇表示，雖然蔡英文網路聲量最近在上昇，不過若用互比式民調，看起來目前賴清德（44.6%）比蔡英文（33.5%）有初選民調領先優勢，但在真正大選對決時，藍綠會回到基本盤，賴沒有這麼大的優勢，綠黨希望大家可以看到比較中立客觀的數字。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，在互比式民調中，賴清德確實高於蔡英文，不過賴清德有很大部分由泛藍支持，這個部分等藍綠歸隊後，蔡英文、賴清德都在誤差範圍內。

綠黨新竹市議員、 綠黨共同召集人劉崇顯表示，綠黨在2020沒有要推總統候選人，但是希望本土陣營可以團結起來，對抗國民黨最有可能的候選人韓國瑜，綠黨花很大心力關注韓國瑜，原因是不管是韓國瑜或整個國民黨，都已經往共產黨一國兩制靠攏。

劉崇顯指出，韓國瑜這次訪中國，接觸中國統戰組織中聯辦，藍營種種行動，可看出國民黨積極往一國兩制靠攏，韓國瑜就是中國共產黨推動一國兩制的代言人。國民黨都在為韓國瑜背書，綠黨作為本土勢力小黨，不希望2020總統大選後，輸掉台灣主權，因此希望民進黨可以團結起認同台灣本土勢力的力量，對抗中國共產黨最大規模的一國兩制統戰策略，希望民進黨思考好好團結。

王浩宇指出，民進黨今天之所以還有這樣的支持度，最近也有回升，這是因為台灣人在兩岸價值上對韓國瑜不信任，因此不得不支持民進黨，這不代表綠黨會持續支持民進黨總統候選人。綠營沒有分裂本錢，民進黨支持度25.1％，有一些走到時代力量和綠黨，有一些第三勢力的小黨獲得支持，大家對民進黨不信任，希望民進黨不要再內鬥，補選好不容易回來的氣勢耗損掉。

王浩宇也預告，在民進黨初選前，綠黨還會再做一次民調，也會把政黨票和立委選舉納入做分析。現在民進黨各派系都有民調，希望可以提供第三勢力的聲音。

本次訪問由綠黨委託展欣民調公司於2019年3月21日至22日進行調查，成功訪問1413名成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.61%。

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