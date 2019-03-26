韓國瑜中港澳行 民進黨批：不斷為「一國兩制」背書

2019-03-26 12:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜昨與中國國台辦主任劉結一會談時表示強烈支持九二共識，民進黨發言人李晏榕今（26）日表示，習近平在「告台灣同胞書40週年」已經定調「九二共識就是一個中國、一國兩制」，而且中國也多次打臉國民黨九二共識沒有所謂的「一中各表」。昨天韓國瑜附和劉結一強烈支持九二共識，加上日前密會港澳執行「一國兩制」的中聯辦，讓人不得不覺得韓國瑜此次中港澳之行，就是不斷地在為「一國兩制」背書，加速中國對台統一的進程。

李晏榕指出，韓國瑜在與劉結一會面後，只敢提到「1912年的中華民國」，卻不敢提1949年和共產黨簽署「和平協議」後被出賣的中華民國，不敢提1958年與中國八二三炮戰浴血奮戰的中華民國，不敢提1971年在聯合國被中華人民共和國取代的中華民國；更不敢提2019年主權獨立、仍然存在於台灣的中華民國。在背書要消滅中華民國的一國兩制以後，再以歷史陳蹟的態度提起中華民國，是莫大的諷刺，台灣人民不會如此好騙。

李晏榕強調，根據陸委會日前公佈的民調，台灣民眾有近8成民眾不贊成中國大陸「一國兩制」主張，也有7成以上民眾不贊成中國要求台灣先接受「一個中國原則」，再開始進行政治談判。反觀韓國瑜到中國背書「一國兩制」的舉動，國民黨內要競逐總統提名的吳敦義、王金平及朱立倫，競相向中國獻媚表態，鼓吹簽署投降式和平協議，一味傾中的行為，根本就是背離台灣主流民意，呼籲大家要認清國民黨，配合中國統戰，撕裂台灣的民主，展開併吞台灣政治進程的事實。

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