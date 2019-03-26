小心別當冤大頭！AIT提醒別到山寨網站辦理ESTA

2019-03-26 13:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕民眾赴美國前須申請電子旅行授權（ESTA），但近日傳出有民眾透過第三方的「山寨AIT」網站辦理ESTA，遭收取超額費用，當了冤大頭。AIT發言人孟雨荷今天出面提醒民眾，申請ESTA不需透過代辦，「如果比14美元多，你可能就走錯地方了！」

消基會名譽董事長程仁宏昨投書本報《自由評論網》，指出最近接到申訴，有民眾上網申請赴美ESTA花了89美元，事後得知美國ESTA申請只要14美元，呼籲AIT與政府不該漠視此問題。

孟雨荷今天親自出面，以中英文向民眾說明，有些網站和ESTA網站看起來很像，但請民眾注意，申請ESTA只需14美元費用， 「如果比14美元多，你可能就走錯地方了！」

孟雨荷說，申請ESTA不需透過第三方代辦，有些第三方機構會收取超額手續費，且不一定了解最新規範。孟雨荷強調，正確的官方網站 由「dhs.gov」結尾，孟雨荷也說，世界各地都有類似問題，AIT將持續透過社群軟體管道提醒民眾此情形。

除了美國，加拿大駐台北貿易辦事處也曾表示，加拿大政府官網是唯一可以合法申請eTA的網站，線上的申請程序簡易並僅收取加幣7元的費用。辦事處呼籲台灣民眾透過官方網站申請，並留心看來合法但會收取超額手續費的不實網站，這些公司都不是代表加拿大政府營運。

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