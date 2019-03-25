韓國瑜訪中遭批賣台 國民黨高市黨團：不要政治口水

2019-03-25 16:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜港、澳、中國行，遭部分港媒及國內人士抨擊賣台，私通中國默認一國兩制，高雄市議會國民黨團指出，韓市長肩挑重擔幫大家經濟找出路，卻總是有人吐口水拿磚頭砸他腳，真的是酸到骨子裡了。

隨團參訪的高雄市議會10位國民黨議員指出，韓市長現在是扛著扁擔裝滿農、漁民希望，一步一腳印地賣東西，每天東奔西跑都快喘不過氣來了，民進黨卻只會坐在冷氣房哩，用政治性的口水塗抹成磚塊砸向韓市長，大家看在眼裡不生氣嗎？

高市議會黨團總召曾俊傑指出，馬政府時期，細數民進黨執政的縣、市長就曾多次進出中國參訪，那時候也沒聽到賣台、承認一國兩制的酸言酸語，當時高雄市長陳菊也曾在天津會晤中國共產黨中央委員張志軍，台南市長賴清德會見中國共產黨中央政務委員楊雄，難道他們早就已經賣台，而我們都不知道。

蔡政府時期一直提新南向政策，倒是沒有實際成效出現，韓市長拚經濟找活路的此時，闖出了1億美金的訂單，兩相比較，做不出成績的人卻一直阻礙真正做事的人，更顯出誰才是真正愛台灣，為人民！

這次韓國瑜市長率領的農漁業交流團已經有超過1億美元的農、漁產訂單，議會國民黨團隨團議員共同表示，請民進黨及親綠營人士不要只會抹紅、抹黑、抹黃，人民的眼睛是雪亮的，高雄市民會自有公評，如果民進黨也可以為高雄市農、漁民找通路訂單、行銷高雄市，國民黨團也會給予肯定，再次呼籲民進黨不要只會打政治口水戰，找再多人幫腔作勢無濟於事，高雄市人民只要拼經濟，不要政治口水。

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