批韓國瑜「根本政治100分」 她籲：陸委會應展開調查

2019-03-25 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳宣稱拚經濟，卻被爆出接連密會港澳中聯辦主任，引發廣大爭議，對此，立委洪慈庸痛批，「這早已是中央層級的問題」，並呼籲陸委會展開調查。

「韓市長說好的政治0分呢？」洪慈庸在其臉書粉絲專頁表示，身為我國民選的地方首長，卻接連密訪「中國一國兩制指揮中心」，且是在完全沒有通報的情況下，「這不是政治0分，根本是政治100分」，這件事情的嚴重性，不只台灣民眾，連港澳也擔憂不已，甚至「國際社會也會觀察」。

洪慈庸說，面對排山倒海的質疑聲浪，韓國瑜不管是繼續以「無聊」帶過，或宣稱這些密會都是「尊重對方安排」，「中國對台的野心都不會改變」，更令人擔憂的是，在國際上，台灣民眾恐怕會因此被誤會成普遍接受「一個中國、一國兩制」。

洪慈庸認為，事情的嚴重性已經是「中央層級的問題」，「韓市長若坦蕩蕩就不怕說明會面內容，陸委會更是責無旁貸，請積極了解調查吧！」

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