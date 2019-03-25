「韓應說出台灣人共同期待」 蔡英文：陳菊訪中曾提「馬總統」

2019-03-25 16:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜訪問香港、澳門，接連密會香港中聯辦主任王志民與澳門中聯辦主任傅自應。總統蔡英文今受訪表示，政治人物都該表達台灣人的共同期待，例如，我們中華民國台灣是個主權獨立的國家，拒絕一國兩制，都要講出來。她也舉例，總統府秘書長陳菊曾赴中國訪問，還有提「馬總統」，所以希望韓市長這次與中國見面，他也要說出台灣人共同的期待。

目前正訪問友邦諾魯的蔡總統今下午接受「台灣人俱樂部」Call in訪問。蔡英文重申，中聯辦是執行一國兩制的機關，無論是被安排或自己去，韓國瑜去中聯辦都會讓外界一個印象，就是「中國在製造一國兩制的氛圍」。香港人一直很羨慕台灣有民主自由，他們很希望跟台灣一樣，現在台灣一位重要的政治人物去中聯辦拜訪，港人很失望、覺得不被尊重，所以韓國瑜去中聯這件事「欠思考」。

蔡英文並重申，韓國瑜在高雄市長選舉時說過他很在意中華民國，現在有機會跟對岸見面，應該向對方說明他的態度，說我們中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國不要再來打壓台灣的國際空間。

蔡英文說，不管政治人物的政治立場是什麼，都要表達台灣人的共同期待，例如，我們中華民國台灣是個主權獨立的國家，拒絕一國兩制，都要講出來。「像菊姐去中國提馬總統，那也是一個辦法」，相信韓市長是很聰明的人，應該知道台灣人有這個期待，他也要有好的方法來表達。

主持人詢問「法律有辦法管他嗎？」蔡英文則回應，這件事情很嚴肅來看，要請陸委會來研究，法規我們現在來研究看有什麼可以來管，不然就要來想辦法了。

蔡英文說，法律限制或主管機關去管理是一回事，但做為中華民國重要的政治人物，心裡要有準備，遇到什麼樣的人，都要有機會表達台灣人對未來的期待。我們台灣人看自己，就是一個主權獨立的國家。

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