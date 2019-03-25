陳其邁籲向劉結一傳達反對一國兩制 韓國瑜：廢話太多

2019-03-25 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜率團赴中國城市交流，在港澳時見兩地特首、中聯辦主任與深圳市委書記。對此，行政院副院長陳其邁向韓國瑜喊話，要他以中華民國高雄市市長的稱呼，把台灣人反對一國兩制聲音傳給國台辦主任劉結一。對此，韓國瑜今（25）日打太極，稱要陳其邁在酒吧等他，不要太想他，廢話太多。

據《蘋果》報導，由於韓國瑜將於下午4點半會見國台辦主任劉結一，陳其邁對韓國瑜喊話：「我想習近平國家主席在年初提出一國兩制台灣方案，台灣人百分之九十以上都是反對一國兩制，希望韓市長能夠把台灣人的聲音傳給劉結一國台辦主任！」、「既然他（韓國瑜）說是中華民國代表、中華民國的高雄市市長，請他也用這個稱呼，能夠跟劉結一主任提到，台灣全國2300萬人民追求共同決定的、普遍的台灣共識，不要這些話說不出口，這樣不太好！」

對此，韓國瑜今早受訪被問到會不會在劉結一前自稱「中華民國高雄市長」，對此韓國瑜打太極：「先問陳其邁他有沒有想我？」而對於會不會在劉結一面前反對一國兩制，是否接受陳其邁的建議，對此韓國瑜則說：「先叫陳其邁在酒吧等我，我陪他喝杯酒好不好」、「他廢話太多」。

而對於前行政院長賴清德臉書發文提醒「只賣農產品，不賣身」，韓國瑜則回應：「那個酸言酸語不要管那麼多」。

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