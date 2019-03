蔡總統由諾魯小姐獻戴羽毛項鍊 頒贈挺台諾魯總統勳章

2019-03-25 09:26

〔特派記者蘇永耀/諾魯報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」在諾魯時間25日上午前往諾魯政府大樓,參加諾魯正式歡迎儀式並頒贈諾魯總統瓦卡「采玉大勳章」。瓦卡總統強調諾魯政府會全力支持台灣參與國際會議,共同達成永續發展的目標,他強調「沒有人會被遺漏」(No one will be leaved behind)。

上午歡迎儀式首先由諾國學生表演傳統迎賓讚頌舞,接著由諾魯小姐為蔡總統獻戴羽毛項鍊;在演奏兩國國歌後,蔡總統由瓦卡總統陪同檢閱警察儀隊。

瓦卡總統致詞時首先歡迎蔡總統率團來訪,並指出台灣與諾魯兩國共享自由、民主等價值,非常感謝台灣對諾魯的各項協助。諾魯政府會全力支持台灣參與國際會議,共同達成永續發展的目標。

蔡總統致詞首先感謝瓦卡總統、還有所有諾魯朋友的歡迎。她說,過去這3年,瓦卡總統每一年都到台灣訪問,很高興這次換她來拜訪諾魯。

蔡總統提到,她出發之前,看到瓦卡總統特別錄了一段歡迎影片,透過諾魯的媒體,發表在Facebook上。讓她深深感受到諾魯對台灣的重視和熱情。

蔡總統說,她感謝瓦卡總統的邀請,同時也要代表台灣人民,贈送瓦卡總統象徵我國最高榮譽的勳章。這代表瓦卡總統對於提升兩國關係的傑出貢獻,並表達我們最深的感謝。

蔡總統指出,瓦卡總統是台灣的「超級好朋友」,多年以來,瓦卡總統和諾魯政府在各種國際場合中,大力支持台灣參與國際組織。尤其去年瓦卡總統在「太平洋島國論壇」為台灣仗義執言,令她印象深刻。

蔡總統說,此次她率團來訪,將會見證兩國海巡合作協定的簽署。未來,台灣和諾魯除了共同執行陸地上的農業、醫療、人才培訓、潔淨能源等計畫,也會將合作範圍延伸到海上搜尋及執法演練。

蔡總統強調,台灣和諾魯都是廣大太平洋中的一份子。我們有共享的民主價值,也共同守護海洋環境的永續發展,這就是此次「海洋民主之旅」最重要的精神。

蔡總統也說,她很期待接下來的行程,可以跟瓦卡總統、以及所有諾魯好朋友深入交流,分享我們對海洋議題的看法。她也再次感謝諾魯的熱情歡迎與款待。

隨後,諾國學生獻唱歡迎歌曲,瓦卡總統也致贈蔡總統訪諾紀念郵票。

歡迎儀式結束後,贈勳典禮開始。首先宣讀勳章頌詞,隨後蔡總統為瓦卡總統佩掛「采玉大勳章」,以表彰他致力促進台諾兩國友好合作關係,維護雙邊邦誼之努力與貢獻。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/