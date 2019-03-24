私會港澳中聯辦主任 港媒頭版怒斥：韓國瑜賣掉台灣！

2019-03-24 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄巿長韓國瑜出訪香港、澳門、深圳和廈門，目前除了獲得高規格的接待外，還陸續與香港中聯辦主任王志文、澳門中聯辦主任傅自應私會，並步入香港中聯辦大樓。港媒對此怒不可遏，以頭版全版列出「被轟認共產黨是老闆」、「默認一國兩制」、「私通中國」等用詞，並打上「韓國瑜賣掉台灣」的斗大標題。

據香港《成報》報導，韓國瑜抵達香港機場時，前去接機的包括香港政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光、中聯辦台務部長楊流昌、台灣駐港代表台北經濟文化辦事處代理處長高銘村，簡直同時聚集了兩岸三地的主管，史上罕見。

此外，香港特首林鄭月娥還為韓國瑜辦午宴接風，並由政制及內地事務局局長聶德權、署理商務及經濟發展局局長陳百里列席陪伴，堪稱頂級待遇。

隨後，香港各大商業重要級人物紛紛與韓國瑜見面，包括信和集團主席黃志祥，還有與中國關係密切的世茂集團董事長許榮茂、鴻海集團董事長郭台銘、中銀國際副董事長林廣兆、蘭桂坊集團主席盛智文、新鴻基地產董事局主席郭炳聯等等。

港媒指出，最令外界議論紛紛的，莫過於韓國瑜接連與香港和澳門中聯辦主任會面，對此韓國瑜解釋他和王志文談的是人生、妻兒、高雄與香港的未來。然而，香港中聯辦事後卻於官網指出，兩人席間討論了香港回歸中國後有何偉大成就。

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