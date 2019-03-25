下流！國民黨攻擊綠營 竟做出「德蔡花」合成海報

2019-03-25 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨文青工作會今（25）日被網友發現，將民進黨蔡英文、賴清德、陳菊等人的照片合成1張海報，還以斗大的字體寫著「德蔡花」，誇張的行徑被網友砲轟「超下流」。

藍營文青工作會在臉書上貼出1張海報，當中由左至右能見賴清德、蔡英文、陳菊3人咧嘴而笑，身上則穿著藍色女裝與配戴首飾，海報中字體寫著「得民心者得天下，不得民心者德蔡花」，藍營欲以此攻擊綠營得不到國民黨選民的票，但剛好造成反效果。

不少網友看見這樣的貼文，均認為藍營玩得太過火，紛紛留言抨擊「小編跟白賊義一樣，素質低家教低」、「真的非常沒水準，令人唾棄」、「喔天啊，這種文宣貴黨也做的出來喔」、「有沒有水準要看背後的主導人是誰」、「滯台中國黨水準不意外，水準低級70年如1日」、「已檢舉」。

藍營文青工作會臉書過去也曾引發爭議，2018年6月間，國內香蕉因產量激增，價格跌落，國民黨文青工作會、南投縣黨部在臉書惡意傳播公共電視節目「我們的島」在2007年前所拍攝到香蕉傾倒畫面，事後雖然道歉，但已傷害旗山蕉農甚深。

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中國國民黨文青工作會臉書傳送門

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