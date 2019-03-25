RSF最新報告 警示中國威脅世界新聞自由

2019-03-25 13:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（RSF）今發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，闡述中國過去10年以來控制境外資訊的策略，盼警示國際，中國此項計畫已然對世界新聞自由造成威脅。RSF秘書長德洛瓦表示，根據北京政權的精神，記者工作是服務國家宣傳，如果民主國家不抵抗，中國將繼續強加觀點和宣傳，對新聞和民主形成威脅。

RSF於台灣時間今（25） 下午一時，在其官網（rsf.org）發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，共有中文、英文和法文3個版本，欲向全世界傳達警示訊息。RSF警示，儘管中國追求世界傳媒影響力的計畫，在國際上不如「一帶一路」知名，企圖心與重要性卻絲毫不減，且已經對世界的新聞自由造成威脅。

RSF報告羅列北京政府對英國、南非、瑞典、柬埔寨、越南、澳洲等多國造成影響力的案例，全本報告並分為四大章節，從描繪「中國媒體模式」的輸出，例如大力開發能觸及國際閱聽眾的媒體，中國國營的環球電視網（CGTN）已在140個國家放送，中國國際廣播電台也以65種語言播出；或例如培訓「說好中國故事」的記者，成功說服新興國家為數眾多的記者前往北京參與「中國式批判思考」訓練，以換取對中國有利的新聞報導；到商業投資滲透外國媒體如「木馬屠城」，收購海外媒體成為中國共產黨宣傳的一環等，最後以對抗策略作結。

其中值得一提的是，在投資國外媒體篇章中，RSF報告以獨立段落介紹「中國時報與中共路線」。報告引述2015年清大社研所研究生李嘉艾的論文〈台灣媒體生產政治中的中國因素與獨裁者邏輯： 以C集團為例〉，以內容分析佐證台灣《中國時報》在遭親中集團併購後，中國人權報導顯著減少，大量轉載中國官媒新華社報導等，徹底改變了原本的編輯方針。報告同樣也提及，聯合報系所屬的《世界日報》，也開始減少對中國現狀的報導。以往是獨立媒體的「多維新聞網」，也被香港商業人士為了北京的利益所收購。

RSF指出，為了影響國外的讀者群，北京推動野心十足的政策，購買具有戰略意義的媒體股份，併購政策的統籌單位則是中共中央統戰部。根據彭博集團在2018年4月所公布的調查，近十年來中國在歐洲各媒體所投入的資金將近30億歐元，例如收購捷克媒體集團等。另也提及南非、紐西蘭與英國媒體被收購或與中國進行財務合作後，新聞呈現出現轉折的案例。

RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，根據北京政權的精神，記者不是抗衡的力量，而是國家的宣傳服務，如果民主國家不抵抗，中國會強加他的觀點和宣傳，對新聞和民主形成威脅。

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