2019-03-25 13:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中和路拓寬工程，昨天施工單位不慎挖破瓦斯管線，導致中山區大慶大城一帶的天然瓦斯暫停供應，這件意外事故在昨天深夜已搶修完畢，今天卻引發中山區議員楊石城、張秉鈞兩人戰火，實在是始料未及。

先是有網友在臉書社團上詢問大慶大城瓦斯一事，張秉鈞留言說明搶修情況，楊石城在下方質疑張秉鈞，未經同意使用他的照片及內文，張秉鈞回擊說，任何人都能關心維修進度，還附上楊石城曾收取前議長黃景泰賄款事後不起訴，以及楊踩踏綠石槽的新聞連結，嘲諷意味十足。

今天市議會臨時會，楊石城、張秉鈞兩人見面更是分外眼紅，楊石城在休息時間氣沖沖地上前痛批張秉鈞「不要臉的東西，拿我的東西去PO」，張秉鈞則說，他使用的照片是中山區代理區長陳信雄提供的，他針對內文說明，為實際狀況發生原因，也是每個人各自表述，又怎麼會有盜用呢？

楊石城、張秉鈞兩人你一言、我一句高聲互斥，唇槍舌戰數分鐘之久，場面相當火爆，最後其他議員看不下去，資深議員張耿輝上前勸開楊石城，爭吵才告一段落。

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