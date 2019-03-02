基隆立委選舉再增1人 議員楊石城臉書宣布參選

2019-03-02 21:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議員楊石城今天在臉書宣布參選2020年立委選舉，楊石城4屆議員，原來是國民黨，後來退出加入民國黨，目前黨籍是國會政黨聯盟。楊石城連任4屆議員，2014年議員選舉基隆市最高票，2018年基隆市議員選舉則是中山區最高票，楊石城的參選，對藍軍的影響衝擊大。

楊石城今天在臉書說，今天正式宣布，將參加明年初的立法委員選舉，拜託大家再次幫忙，讓他能為大家做更多的事。楊石城請各位好友，可以在臉書表態或是私訊給他，他需要更多的力量，再次感謝各位過去不斷地支持他，給他加油、鼓勵及指導。

楊石城表示，他知道面對藍綠兩大政黨的勢力很難突破，但他堅信「路雖難走，只要肯走下去，終究會到達的」，懇請各位再次幫忙。

2016年基隆市立委選舉，國民黨提名時任副主席的郝龍斌，郝以6萬8千多票敗給民進黨蔡適應的7萬8千多票，楊石城當時以民國黨參選拿到1萬9千多票；外界認為因為藍軍分裂，讓郝龍斌吞下敗仗。

楊石城雖以民國黨參選立委失利，但在地方支持度仍高，他獨特的服務風格穩穩守住基本盤，地方評價高。2014年議員選舉拿到基隆市最高票8120票，2018年議員選舉也拿到5700多票，是中山區最高票。

楊石城今晚受訪指出，民國黨已與國會政黨聯盟合併後，目前他的黨籍是國會政黨聯盟，會爭取國會政黨聯盟提名參選立委；但是，最後要以無黨籍或者國會政黨聯盟參選，還沒有決定，但已宣布參選就是會選到底，他說，要打1場不需要花大錢的選舉。

2020年基隆市立委選舉，將選出1席區域立委，現任立委為民進黨立委蔡適應，民進黨內有前議員游祥耀、陳志成躍躍欲試，想要爭取黨內提名；國民黨目前有意爭取黨內立委初選者眾，有議員宋瑋莉、呂美玲、藍敏煌、前議員韓良圻、國民黨基隆市黨部主委黃希賢等。

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