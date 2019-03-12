「你若不要，支援我一下！」 基隆市議員為「小金庫」互槓

2019-03-12 21:00

首次上稿 20:47

更新時間 21:00 陳薇仲晚間回應

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市「精神倫理建設補助費」要議員簽名，時代力量基隆市議員陳薇仲認為民眾納稅錢變成議員的小金庫，要提案要求透明化，並扯出議員建議款。市議員楊石城在LINE群組發文槓上陳薇仲，他說，議員除了監督市政，為地方爭取經費也是很重要的，不是簽了名為里長爭取經費，里長就成了樁腳，你（暗指陳薇仲）若不要，拜託支援一下，中山區很缺、很需要。

市議員陳薇仲日前在臉書上PO文指出，精神倫理建設款和補助方案，需要議員簽名，民眾辛苦工作繳納的稅金，成了議員「小金庫」！應讓議員會經手的「建議」經費無所遮掩，才能開展它的公共性。

陳薇仲此舉也戳到許多議員的「苦處」，民國黨市議員楊石城今天在LINE群組發文說，精神倫理經費和地方建設建議款，是市府有限的經費前提下給每位議員的建議額度上限，不一定每個議員都會用完，也有很多議員會不足，他還要跟其他議員一起建議，如果議員不要分配的這種制度，哪個議員要給得多，將會全部由市長一手掌控，大家是否願意去得罪市長而爭取不到建設呢？

楊石城說，議員不只是監督政府而已，爭取建設也是非常重要的，不是簽名精神倫理經費給里長辦活動，里長就是樁腳，他簽了13年了，選舉一到，他還是努力的在路口鞠躬拜票？爭取建設及活動經費，不是每樣市府都會同意的，有很多年初建議，到了年尾都還不同意，市府不可能都給特定的議員，對於小黨的議員也不會特別不給，要看你建議了什麼吧！「從今開始你可以不要，你若是不要，可否支援我一下，我都不夠啊！有誰不要的，拜託支援一下，我中山區很缺、很需要」。

陳薇仲晚間表示，她並沒有要刪除這筆預算，希望好好運用、公開透明，楊議員可能誤會提案人的初衷。

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