臨時會預備會 國民黨議員莊榮欽回鍋基隆市議會預算審查會主席

2019-02-22 13:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會今天召開第19屆第1、2次臨時會預備會議，會中確定本屆第1、2次臨時會將於3月19日至28日登場，排定大武崙溪整治、暖暖平交道鐵道等市政考察項目，並由國民黨議員莊榮欽回鍋預算審查會主席，莊榮欽說，會照正常議事程序辦理。

市議員並進行座位抽籤、委員及各小組改選等事宜。

市港道路交通安全聯席會報顧問：鄭愷玲、莊敬聖、童子瑋。

不動產評價委員會委員：楊秀玉、張秉鈞。

民政小組：召集人莊錦田，第一副召集人呂美玲、第二副召集人楊秀玉，張耿輝、楊石城、陳明建、王醒之、陳薇仲。

財政小組：召集人莊榮欽，第一副召集人俞叁發、第二副召集人宋瑋莉，鄭愷玲、張淵翔、江鑒育、何淑萍、韓世昱。

建設小組：召集人蘇仁和，第一副召集人鄭文婷、第二副召集人林旻勳，張之豪、張顥瀚、張秉鈞、陳宜、童子瑋。

教育小組：召集人秦鉦，第一副召集人連恩典、第二副召集人藍敏煌，議長蔡旺璉、副議長林沛祥、張芳麗、莊敬聖。

紀律委員會：召集人宋瑋莉、陳宜、鄭愷玲、陳薇仲、楊秀玉、何淑萍。

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