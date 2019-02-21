回娘家！彰議會228連假後開臨時會 王惠美質詢變備詢

2019-02-21 17:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會將於3月4日到8日召開本屆（19屆）第1次臨時會，這是縣議會今年首度開會，也是曾任縣議員的縣長王惠美，自去年12月25日就任來第1次「回娘家」開會，議事座位也由議員質詢席變成縣長備詢席，從質詢變備詢，角色不同立場也不同。

5天議程，4日開議首日安排縣長施政報告，8日最後1天排入臨時動議議程，由於本屆54席議會席次國民黨28席、民進黨12席、無黨13席、時代力量1席，藍軍大於綠軍，民進黨由上屆17席減到本屆只剩12席，是否能集中火力做好監督角色，考驗黨團的智慧。

黨團總召尤瑞春說，人少選舉投票輸人家，不過，黨團會發揮團結力量大的爆發力，凡前朝推動重大建設和政策，包含校園保全、離岸風電，在政權換人後無法延續，抹殺彰化縣產業轉型契機，犧牲師生享受均等的教育資源，諸如這類重大政策黨團都會強力監督。

本屆議會54席中，連任32席、新任22席，在新任者中，有4人曾擔任過議員回鍋再任議員，他們各是彰化選區黃千宴、員林選區張錦昆、溪湖選區陳玉姬、二林選區張國棟。

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