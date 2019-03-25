余天指監視器故障維修慢 徐國勇：經費問題

2019-03-25 12:30

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委余天於14日宣誓就職後，今首度於立法院內政委員會質詢內政部長徐國勇；余天說，他在選前勤跑基層，約有6成里長向他反應監視器問題，經常壞了申請很久都沒人來修，形成治安死角；徐國勇回說，這部分最主要是錢的問題，監視器幫助我們破了很多案，會請警政署研究後續處理方式。

立院內政委員會今排審「公寓大廈管理條例」、「殯葬管理條例」及「地籍清理條例」修正草案，會中邀請內政部長徐國勇等官員報告並備質詢。

立委余天質詢時，特別向徐國勇強調：「雖然我們是好友，但我有個個性是經常會翻臉不認人，以後如果有什麼不得體的地方，請多包涵」；徐則微笑回說：「委員是監督單位，我們都欣然接受」。

余天提到，他在立委補選前的兩三個月跑基層時，聽到里長向他抱怨許多事，強調這就是「接地氣」的問題，其中約有6成里長反映監視器問題，表示監視器原由里長管理，現在交由警局、派出所，但經常監視器壞了，申請很久都沒人來維修，形成治安死角，這是民眾最基本的需求，詢問徐國勇解決辦法。

徐國勇說，雖然「警政一條鞭」，但仍須給予地方自治權限，這部分地方政府區公所、市公所要去處理，內政部會提供協助，但最終還需考量錢的問題，也就是經費來源；徐強調，監視器幫助警方破了很多案，後續也會請警政署研究看怎麼處理。

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