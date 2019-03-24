中國貓熊不送高雄了？韓國瑜：沒有這麼強力堅持

2019-03-24 09:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國人大代表日前提議送貓熊給台灣，引起軒然大波。韓國瑜昨訪澳門，香港記者詢問有無新進度？韓國瑜則表示，此時此刻貓熊送過來，已經被賦予太多不必要的意義，他覺得沒有這麼快的一個強力堅持。

中國人大代表許沛日前在二會提案，建議重慶動物園送一對貓熊給高雄壽山動物園，引起台灣輿論嘩然，但事後高雄市觀光局長潘恆旭澄清說，此案還要過三關，包括國台辦、中國中央林業局、高雄市議會同意。

全案沉寂一陣後，韓國瑜昨天造訪澳門，面對媒體聯訪時，香港媒體記者詢問他說「貓熊有新的消息了嗎？」

韓國瑜回答說，貓熊問題，以高雄的財政負擔，只是咬緊牙根去準備一筆錢、準備一個適合的動物園，以及未來的養殖等，這些聽起來都是小問題，以高雄市政府的力量去養兩隻貓熊，這個問題一定不是很大。

韓國瑜話鋒一轉說，但背後衍伸出來的動物保護團體、兩岸之間是不是彼此能和睦的互動，這是其他的問題。「此時此刻貓熊送過來，好像已經被賦予太多不必要的意義，所以我也覺得沒有這麼快的一個強力堅持」。

韓國瑜說，還有另外一個高雄市議會的態度，也不是我市長一個人說得算。

韓國瑜這番話也被外界解讀為，中國貓熊來高雄，可能胎死腹中，恐暫時被擱置，短期內無法實現。

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