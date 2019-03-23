「徵召領表」讓韓國瑜免挨批？ 親吳人士揭「最好劇本」

2019-03-23 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕今天傳出國民黨中央將「徵召領表」高雄市長韓國瑜加入2020國民黨總統初選，黨主席吳敦義今晚受訪時說，這是可能的安排。媒體報導，一名不願具名的親吳人士說，「徵召領表」可讓韓國瑜避免受到背棄高雄市民的批評。親吳人士也點出「最好的劇本」，就是「韓國瑜當選高雄市長只是交響樂的序曲，後續徵召韓國瑜領表，到韓國瑜帶領國民黨重返執政才會是交響樂曲的最高潮」。

根據《蘋果》報導，親吳人士坦言，王金平與朱立倫的反彈確實令人頭疼，而目前最好的劇本是韓國瑜聲浪維持高檔，也同意接受徵召，經過內參民調，王金平與朱立倫願意做其他選擇，這樣初選就只有一個人，這會是最完美的結局。倘若沒有依照「最好的劇本」，這名人士說，那就是正式進行初選，而國民黨也有協調空間。

親吳人士說，目前黨中央能做的，就是營造找出最強人選的氛圍，吳敦義不會讓韓國瑜主動表達意願，而是透過黨中央徵召領表的做法，以避免韓國瑜受到背棄高雄市民的批評。親吳人士說，「韓國瑜當選高雄市長只是交響樂的序曲，後續徵召韓國瑜領表，到韓國瑜帶領國民黨重返執政才會是交響樂曲的最高潮」。

這人士透露，2018年國民黨台北市長參選人選時，黨中央確實是屬意立委蔣萬安出征，但由於操作不夠細膩，引發後來的候選人丁守中抗議。因此，這次學得經驗，操作更加細膩，吳敦義也不會主動接觸韓國瑜，以維持中立，也避免遭批內定人選。

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