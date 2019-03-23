是否徵召韓國瑜 吳敦義：斟酌考量中

2019-03-23 16:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨主席吳敦義今天（23日）下午到屏東縣潮州鎮妙光禪寺，參加浴佛消災祈福法會，面對外界詢問國民黨是否有意徵召韓國瑜參加總統選舉領表時，他表示，黨有黨的程序，斟酌考量當中。

國民黨是否徵召韓國瑜的議題近來深受各界關注，吳敦義今天（23日）下午面對外界詢問時指出，「現在黨內已經逐漸有一個共識，可能採取的是用徵召、然後他是被動的方式來接受徵召，參加提名初選機制的領表，然後參與初選，這樣是最符合公道的原則，這是各方面都比較贊同的方式。」

吳敦義出席的場合，是台灣佛教總會、中華比丘尼協進會、屏東縣佛教會，所舉辦的「慶祝釋迦牟尼佛2563年佛誕浴佛消災祈福法會、園遊會暨第四屆全國愛道盃書法比賽」，地點在屏東縣潮州鎮妙光禪寺；他也在浴佛致詞時許下願望，包括祈求佛祖讓政府廉能有效率、親切勤快待民，台灣民眾賺大錢、經濟繁榮，長幼、勞資、男女都能互相尊重，以及兩岸平安發展，維持穩定關係等。

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