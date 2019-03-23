這個議員超狂 親自寫280幾份公文要資料

2019-03-23 18:18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會無黨籍的新科議員馬見Lahuy．Ipin，連發280幾封公文調資料，引起市府、公所騷動，馬見Lahuy．Ipin解釋是為了深入了解市政，為即將到來的定期會準備；有人認為「太誇張」可以自己做的功課卻找公務員麻煩，但也有人認為「很認真」，評價兩極。

馬見Lahuy．Ipin是1992年出生，曾任國民黨原住民中央委員，去年8月請辭中央委員，以無黨籍身分投入新北市山地原住民議員選舉，順利當選，成為本屆新北市議會最年輕的議員。

馬見Lahuy．Ipin說，228連假助理放假，他自己寫公文調閱市府及公所資料，3月4日上班日發出；給市府回文的期限是到3月22日、公所則是給1個月的時間；22日截止時間到，他發文給市府回復的單位表達感謝，同時發文提醒公所回文時間僅剩1週，過程中溝通有落差，造成許多單位以為是22日當天要回復資料，他已經向有疑問的公所解釋。

據了解，馬見Lahuy．Ipin3月4日發出的公文總計超過280份，民眾得知新科議員這種做法，有人認為努力做功課「很認真」；但也有人認為「太誇張」，遍撒公文要資料不如確認問政方向來索取資料，否則也只是找人麻煩。馬見Lahuy．Ipin說，所有回文他都會認真整理資料比對施政報告跟預算，也確有發現落差之處，後續將作為問政的素材。

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