藍營總統初選 規劃6/22黨員投票、7/28全代會提名

2019-03-23 11:22

〔記者施曉光／台北報導〕儘管不要不把「最強人選」高雄市長韓國瑜強制納入提名賽局，藍營目前尚未拍板，基層還有要求直接徵召韓國瑜的連署正如火如荼進行，但在朱立倫、王金平拒絕初選前協調方案後，國民黨4月中旬啟動初選機制已箭在弦上，並規劃6月22日將舉辦黨員投票，當日開完票後隨即公布民調結果。

同時，將正式通過提名正、副總統候選人的全代會召開時間也已擬訂7月28日，新北市政府日前就已經接獲國民黨申請將借用板橋體育館做為全代會造勢場地。

日前黨內高層人士曾經建議把全代會延到8月，其中考量就是萬分之一機率的徵召變數，希望拉長初選結果出爐後到提報全代會正式通過提名的期間，以便有更充分的時間掌握台北市長柯文哲是否參選總統，並以「時間換取空間」，讓黨內決定是否啟動「徵召」機制，這項建議一度獲得黨魁吳敦義接受，對外也已改口8月召開全代會，但近日內部討論後的確定時間為7月28日。

這個時間點仍比4年前的提名作業期程規定7月中旬前召開全代會，晚了半個月。據了解，理由是6月22日才有初選結果，考量2008年總統提名人馬英九尋覓副總統搭檔人選花了不少時間，應該保留較多時間讓出線者尋覓副手，以便提報中常會核備後，送全代會一起通過並造勢。

國民黨總統初選預定4月下旬開始領表與黨員連署，5月中旬辦理參選人申請提名登記。黨內人士指出，期盼韓國瑜能夠主動登記，或可能透過中常會決議方式將韓國瑜直接納入初選名單，儘量不要讓萬分之一的機率發生，以免產生黨內傷痕。

黨內人士認為，如果黨內均認韓國瑜是2020大選不可以被忽略的「最強人選」，初選過程就不應該讓韓國瑜缺席，也就不會發生初選後再搞第二階段徵召，這種大家都不太樂見的事情。

黨內人士擔憂，如果韓國瑜沒有納入初選，最後要搞第二階段徵召，決定的時間點及依據為何？如果初選出線者要求必須與韓國瑜再比一次民調、黨員投票各占7成與3成，提名時間將會拖到更晚，主要問題就在黨員投票，因為1萬3千多名的海外黨員投票，從寄送選票到海外寄回台灣，前後時間至少要花大約一個月，如此一來全代會通過提名時間要延至8、9月間。

黨內人士認為，雖然可以依據滾動式民調做為初選後是否另行徵召韓國瑜的評斷機制，但問題是初選出線者接不接受，而且有可能被質疑為何韓國瑜接受徵召，不需要接受黨員投票的檢驗，況且從朱立倫最近的發言方向看，屆時可能會拒絕初選後再徵召。

黨內也有人對初選抱持疑慮，擔心目前已表態參選的人數至少有5人，如果連署門檻沒有刷掉太多人，就會有很多候選人，若再加入韓國瑜，民調要怎麼做？因為除了要互比，還要做對比，就民調技術而言會較複雜。

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