李登輝贈匾 考倒韓國專家

2019-03-22 21:34

〔記者顏宏駿／綜合報導〕師大東亞系教授朱立熙為編寫教材，親自己走訪多個韓國歷史據點。他在「漢城華僑中學」發現一塊前總統李登輝的「名齊衛霍」贈匾，這究竟是何意思？差點考倒他，還好有歷史學者解惑，讓人見識前總統府內的「高人」的國學常識。

這塊牌匾照片透過朱立熙臉書在網路流傳，許多網友好奇，中韓不是早已斷交，怎麼李登輝還能去「贈匾（上面註明民國88年吉月）」。朱立熙回應網友，李登輝確定從未去過韓國，這塊匾是「匾到人未到」。

對於「名齊衛霍」，一名歷史學者回應說，「霍」是霍去病，「衛」是衛青，兩人是漢武帝派去打匈奴的名將，喻為獲匾之人可以跟2人齊名。

朱立熙感謝這名歷史學者解惑，他說，牌匾位於漢城華橋中學內的「吳武壯（吳長慶）公祠」，1882年朝鮮發生「壬午政變」吳長慶當年是清朝的水師提督，他帶著結拜兄弟袁世凱去平息「壬午軍亂」，立下功勞被朝鮮高宗感激，而立祠堂紀念。1979年該祠遷到僑中校園。

他說，總統府的「高人」把吳長慶比喻為歷史名人衛青、霍去病確實是飽讀詩書的文膽。

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